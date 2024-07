Travel e trade sono mondi destinati a un’interazione sempre maggiore. A 30 anni dalla nascita di Aviareps, l’agenzia di rappresentanza creata a Monaco di Baviera che oggi è presente in 65 Paesi con 70 uffici, il suo fondatore nonché presidente Michael Gaebler vede prospettive di forte crescita per l’intermediazione turistica, in particolare nell’ambito crocieristico.

“L’espansione dall’originario settore dell’aviazione a quello del lifestyle ha preso forma come processo del tutto naturale - spiega -, dal momento che lo sviluppo della tecnologia permette una segmentizzazione progressiva del mercato, ampliando di fatto il portfolio delle possibili rappresentanze spintesi oggi ben oltre i 250 clienti. Allo stesso tempo l’evoluzione geopolitica può mettere in gioco aree apparentemente ai margini del mercato, come capitato con il blocco dell’ex Urss, ma ora con la Cina o l’Africa”.

Come cambierà il travel

Nonostante la tendenza del turismo a concentrarsi principalmente sugli aspetti critici dei cambiamenti, questi rappresentano sfide per l’innovazione che richiedono formazione permanente e adattamento alle nuove modalità comunicative della digitalizzazione, in virtù delle quali il mercato tenderà sempre più alla promozione di prodotti di nicchia all’interno di un ‘Digital Ecosystem’.

“Non è più indispensabile cercare nuovi hotspot dell’offerta turistica - aggiunge Gaebler -, bensì conoscere a fondo le condizioni materiali e lo stile di vita che li caratterizza, in modo tale da superare con maggior flessibilità le crisi periodiche usufruendo di risorse come gli Aviareps Virtual Events o la Swayinfluence basata su blogger e celebrities. L’Italia rappresenta indubbiamente un mercato maturo che vale circa il 5-7% della nostra attività globale, ma continueremo a investire proprio perché abbiamo potuto apprezzarne nel tempo la capacità adattiva e la forte stabilità finanziaria”.