Bees: Tal Aviation è sales agent per Italia, Cechia e Germania

Bees punta i fari sull’Italia. La compagnia aerea ha siglato un accordo con Tal Aviation, che ora è sales agent per la Penisola, oltre che per Cechia e Germania.

Nel Belpaese, Bees opera su Verona da Chisinau “ed è pronta a lanciare nuove rotte da Chisinau e Suceava verso diverse destinazioni italiane ed europee”, evidenzia una nota di Tal.

“In qualità di Gsa di Bees Airlines in Italia, Cechia e Germania - prosegue il comunicato stampa -, Tal Aviation Group sarà responsabile della gestione delle vendite, del marketing e delle operazioni di distribuzione per la compagnia aerea, rafforzando la presenza di Bees Airlines nella regione ed espandendo la sua base di clienti in questi paesi”.