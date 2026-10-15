Bluvacanze rafforza le partnership del Gold Partner Program

Cresce il peso delle partnership strategiche nella rete Bluvacanze. Il quinto anno del Gold Partner Program conteggia 35 fornitori dell’industria del turismo, nessuna defezione dal lancio e una incidenza sul venduto della rete al 61%.
“Il progetto fa un grande salto quest’anno e l’obiettivo 2027 di raggiungere il 65% sul venduto non è lontano” dichiara il direttore Retail del gruppo Claudio Busca all’evento di premiazione Gold Party durante TTG Travel Experience.
Il programma consolida il sostegno alla redditività della rete distributiva che oggi conta circa 900 punti vendita: “Stiamo facendo grandi progressi, stiliamo sempre più contratti triennali grazie ad una fiducia costantemente rinnovata ed entro fine anno porterebbe aggiungersi una ulteriore new entry”.
La partnership pone in un orizzonte di medio termine la programmazione strategica di investimenti, attività commerciali e iniziative a supporto della rete. Rimarca gli sforzi incentrati sull’integrazione dell’IA nelle agenzie di viaggi anche il ceo Domenico Pellegrino: “Grazie alla tecnologia avremo più tempo da dedicare alla cura dei rapporti con i nostri clienti b2b”. Prossimo appuntamento, la Convention 2026 a Lazise dal 15 al 17 novembre.
Remo Vangelista