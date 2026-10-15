Romozzi, Sojern: “I viaggiatori internazionali continuano a scegliere l’Italia”

Nessuna incertezza intacca la domanda internazionale per l’Italia, che segna un anno “all’insegna della resilienza” secondo Luca Romozzi, direttore commerciale Europa per le destinazioni di Sojern.

In occasione di TTG Travel Experience, la piattaforma presenta il nuovo report sui flussi e sulle intenzioni di viaggio per l’autunno-inverno: da inizio anno si evidenziano un +6% sul 2025 delle prenotazioni aeree straniere verso l’Italia e una tenuta superiore del nostro Paese rispetto ad altre destinazioni europee per i viaggi di Natale.

In un quadro di calo globale del 15% su questo periodo, infatti, le ricerche di hotel per i soggiorni natalizi in Italia crescono del 18%. “La vera opportunità consiste nel cogliere questi segnali in tempo reale, intercettare i mercati in crescita e convertire l’interesse in prenotazione mentre i turisti stanno ancora valutando le opzioni”, consiglia Romozzi.

La domanda internazionale resta a guida Usa, che concentra il 21,6% delle prenotazioni aeree e il 28,6% delle ricerche alberghiere, nelle Festività prevalentemente dirette verso Roma (35% dei voli natalizi), Milano, Firenze e Venezia e Rimini in sesta preferenza.

Alle spalle della bandiera a stelle e strisce si posizionano il Regno Unito (8,3%) e la Germania (7,8%), mentre il mercato domestico è seconda fonte nella classifica delle ricerche di hotel. Nel long haul, Corea del Sud, Singapore e Canada compaiono nei primi 10 mercati d’origine.

Di contro, gli italiani risentono della congiuntura e contraggono i voli interni del 37% e outgoing del 30% su base annua.