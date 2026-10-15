Il Veneto alla ricerca dei nuovi viaggiatori

“Gli investimenti nel cicloturismo, nei Cammini, nell’outdoor in generale, che presentiamo qui a Rimini, sono al centro della proposta su cui la Regione Veneto sta lavorando con convinzione”. Lucas Pavanetto, vicepresidente e assessore regionale al Turismo, ha evidenziato, nell’ambito di TTG Travel Experience, i cardini della strategia di sviluppo e diversificazione, con l’obiettivo di andare incontro alla domanda dei nuovi viaggiatori, orientati a un turismo slow per vivere esperienze a contatto con la natura, alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche.

“Un segmento - ha aggiunto - che implica una distribuzione dei flussi su tutto il territorio e durante tutto l’anno, nell’ottica di una maggiore sostenibilità”. Una visione che sta rafforzando l’offerta turistica anche attraverso una maggiore valorizzazione delle Ville Venete, al centro di un’azione di rilancio come destinazione, con focus su undertourism e innovazione digitale.

Lo spazio espositivo della Regione del Veneto ospita 55 operatori, in rappresentanza dell’intera offerta turistica. “Per noi - ha sottolineato Pavanetto - quella di oggi è anche la prima uscita pubblica in cui valorizziamo il riconoscimento di Lonely Planet, che ha inserito il Veneto tra le destinazioni mondiali Best in Travel 2027. L’amministrazione regionale continua a lavorare al fianco degli operatori per valorizzare un settore che rappresenta una grande opportunità in termini di indotto e offerta di lavoro”.