“Disneyland Paris è una destinazione completa, esplorabile in più giorni, adatta a ogni target: oggi richiede una specializzazione che solo un ampio network di agenzie è in grado di valorizzare al meglio”. Con queste parole Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze, ha salutato l’avvio di una partnership esclusiva col parco di divertimenti.

Al centro della comunicazione e della formazione dei punti vendita, oltre che dei touchpoint digitali, Disneyland Paris condivide la vocazione all’innovazione del gruppo, potendo avvantaggiarsi della sua forte capillarizzazone in Italia. “Abbiamo già in programma numerose iniziative sia per il consumatore finale che per gli agenti di viaggi - ha evidenziato Monica Astuti, country head di Disneyland Paris in Italia - a partire dall’Academy per diventare esperti della nostra destinazione, ma anche dall’inaugurazione il 25 maggio del nuovo show ‘Entra in un mondo magico’, attraverso cui il pubblico sarà coinvolto in esperienze sempre più immersive”.

Protagoniste saranno Alice & the Queen of Heart, con acrobazie, equilibristi e parate. Al servizio della partnership il nuovo travel hub MR91 di Bluvacanze a Milano, la cui customer experience proseguirà a integrare servizi online di prenotazione e offline di consulenza, grazie anche alla collaborazione di due giovani TikToker.