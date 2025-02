Il Club Elite di Bluvacanze spicca il volo per Sharm El Sheikh. A meno di due settimane dal lancio ufficiale, il nuovo cluster di valorizzazione imprenditoriale del retail turistico italiano sceglie il palcoscenico del Sunrise Diamond Beach Resort per 15 giorni di full immersion formativa dedicata a quattro gruppi di agenzie. “Formazione, visibilità e redditività sono i focus principali dell’iniziativa - spiega Claudio Busca, direttore retail del Gruppo Bluvacanze - dal momento che oggi occorre non solo implementare la marginalità della professione, ma essere capaci di reinvestire in risorse che innalzino la qualità della nostra industria. Non a caso ci siamo dotati di una piattaforma informatica in house dal valore di oltre 400mila euro, che aiuta a sfruttare al massimo la business intelligence”.

Obiettivo 150 agenzie

Il successo della proposta è stato fulmineo: già oggi le agenzie ‘elite’ sono 107, ma l’obiettivo è arrivare a quota 150 entro la fine del 2025 per costituire un nucleo esemplare per l’intero mercato retail e mostrare in che modo si possa arrivare al 2030 in piena salute economica. “Gran parte delle agenzie presenta ancora un profilo troppo artigianale - aggiunge Busca - e ha scarsa dimestichezza con gli aspetti finanziari e legali più evoluti, i quali si basano su una lettura granulare dei dati. Non a caso il grande vulnus dell’ultimo ventennio è stata proprio la gestione di cassa, con casi di agenzie che pagavano i viaggi con gli acconti dei clienti e lavoravano principalmente sul cash flow”. Da marzo prenderà dunque il via un fitto calendario di appuntamenti di informazione e qualificazione attraverso tutte le divisioni del Gruppo Bluvacanze. A. C.