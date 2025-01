BTT Uvet: “Viaggi d’affari in crescita a dicembre in Italia”

Business travel in crescita a dicembre in Italia. L’indice BTT di Uvet raggiunge quota 101, segnando un incremento del valore globale dei viaggi d’affari di 6 punti rispetto al mese di novembre, mantenendo così il valore progressivo anno stabile a 97.

Le transazioni a 80 mostrano un leggero decremento (-2) rispetto a novembre e si assiste a un deciso aumento della spesa media che, con un valore di 125, è in crescita di 9 punti, facendo risalire il progressivo anno di 1 punto.

Guardando ai singoli comparti, il Car segna crescite rilevanti con un aumento di ben 21 punti sulle transazioni e di 25 come valore (rispettivamente 152 e 174 a dicembre). I Voli mostrano un leggero calo di transazioni, ma a fronte di un indice sul valore a 87 rispetto al valore di 81 registrato a novembre.

Un netto calo invece per il settore Rail, sia per transazioni (-7 punti) sia per valore (-10). Stabile infine il comparto Hotel in valore e transazioni.

Quanto ai Voli si registra un aumento in tutte le rotte: 3 punti per le trasferte domestiche (100), 7 invece per le tratte europee (99) e i voli intercontinentali (103).