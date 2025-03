Business travel: Vivid lancia il tool integrato nella piattaforma finanziaria

La piattaforma finanziaria Vivid si trasforma in una soluzione all-in-one per il business travel offrendo servizi di bt direttamente all’interno della propria applicazione. Pensato per i professionisti e le pmi, il nuovo strumento consente agli utenti di prenotare, gestire e tenere traccia dei viaggi di lavoro rimanendo sempre connessi ai propri flussi finanziari. Le prenotazioni alberghiere sono disponibili da oggi, mentre gli spazi di co-working di Mindspace saranno lanciati nelle prossime settimane e presto verranno integrati anche i biglietti ferroviari e aerei. Si potranno dunque prenotare direttamente alberghi e spazi di co-working all’interno dell’app Vivid.

“Con il nostro nuovo strumento per i viaggi d’affari - commenta Gianluigi Girardi, country manager di Vivid in Italia - andiamo oltre il banking per coprire tutte le attività principali dei moderni imprenditori: dalla gestione e la crescita delle risorse finanziarie, fino all’organizzazione degli spostamenti. Tutto in un’unica piattaforma, in una sola applicazione, pensata per tutte le esigenze aziendali”.

A differenza delle piattaforme di viaggio tradizionali, Vivid non applica costi di prenotazione o di abbonamento. Al contrario, sono gli utenti a guadagnare, grazie a un cashback fino al 30%, senza limiti di importo, su ogni prenotazione.