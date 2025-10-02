Niente logout, nessuna nuova finestra da aprire, nessuna interruzione nel flusso dell’esperienza. ChatGpt introduce una nuova funzionalità per l’ecommerce che potrebbe rivoluzionare il mondo dello shopping online: la possibilità di concludere gli acquisti direttamente dalla conversazione.

Come riporta traveldailynews.com il ‘checkout istantaneo’ di ChatGpt è disponibile solo per gli utenti Usa, anche nella versione free e consente di effettuare acquisti dai soggetti che vendono tramite la piattaforma Etsy; prossimamente sarò integrato anche Shopify.

Attualmente, sono supportati solo gli acquisti di singoli articoli, con carrelli multi-articolo e l’espansione verso nuovi mercati previsti per il futuro.

Il sistema è basato sull’Agentic Commerce Protocol, uno standard ‘open’ per il commercio basato sull’intelligenza artificiale. I venditori rimangono responsabili di tutti i processi, inclusi pagamenti, evasione degli ordini e assistenza clienti, mentre ChatGPT funge da intermediario.