La promozione di valori orientati alla valorizzazione del patrimonio ancora sconosciuto oltre che il favorire esperienze autentiche e attente alle comunità locali. Queste le buone pratiche, secondo Evaneos, per contrastare il sovraffollamento delle destinazioni e sviluppare un turismo sostenibile.

Essenziale, in particolare, aumentare la consapevolezza riguardo agli effetti dell’overtourism attraverso la comunicazione, in primis da parte dei t.o. Si aggiunge, infine, la necessità di incentivare la distribuzione più bilanciata dei flussi turistici nonché la promozione di pratiche ‘green’ da parte dei turisti per minimizzare l’impatto negativo sui territori e sui residenti.