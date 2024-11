Con il Black Friday gli italiani pianificano i viaggi prima: lo studio Skyscanner

Un’opportunità per programmare una fuga a prezzi vantaggiosi. Da qualche anno il Black Friday è atteso anche dai connazionali per cercare offerte vantaggiose, anche per quanto riguarda i viaggi. E in questo caso la ricorrenza può contribuire a programmare con largo anticipo una vacanza.

Secondo un’analisi condotta da Skyscanner, infatti, gli italiani che cercano offerte per il Black Friday tendono ad organizzare i viaggi con tempi decisamente più larghi del solito: per un weekend o una breve fuga pianificano in media circa 50 giorni prima della partenza; mentre per vacanze più lunghe - che vanno da una settimana ad un mese - con un anticipo che può variare tra gli 85 e i 95 giorni.

Lo scorso anno durante il venerdì nero le ricerche si sono concentrate sulle destinazioni europee: la Spagna si è posizionata in cima alla lista come meta più popolare, seguita da Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo e Paesi Bassi.

Le migliori offerte sono state registrate invece sui viaggi per Madrid, Tenerife e Praga.