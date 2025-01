Cambiare vita, andando a vivere in Paesi lontani: a far emergere il fenomeno sono le agenzie di viaggi del gruppo l’Astrolabio, a Milano e Bergamo, specializzate in viaggi e soggiorni all’estero con oltre 5 mila clienti consolidati in 40 anni di attività.

Ne parla Gaia Cossali, senior account key client della catena, con un’esperienza al desk di oltre due decadi: “Registriamo questo trend da alcuni anni e si è intensificato dal 2020. Spesso la scelta della meta all’estero è influenzata da una prima esperienza che ha lasciato la voglia di tornarci, altre volte le persone programmano a tavolino l’espatrio per lunghi periodi considerando diversi indici di gradimento che riguardano il potere di acquisto degli stipendi o budget disponibili, la possibilità di praticare gli sport più amati – come per chi va in Costa Rica per fare surf - o perché alcune attività professionali come quella del bartender a Dubai - può far guadagnare moltissimo in poco tempo. Le agenzie L’Astrolabio forniscono oltre alle informazioni per organizzare il volo verso la destinazione, anche su come ottenere il visto di lavoro tramite uffici specializzati”.

Fra i Paesi più ambiti la Thailandia “per i pensionati o chi non ha bisogno di lavorare. Circa 11 ore di volo diretto ad una tariffa di circa mille euro. Il biglietto per il Costa Rica dall’Italia è caro. Siamo intorno ai mille 400 euro con scalo in Europa. Però poi il Paese può offrire un’ottima qualità della vita in termini di sicurezza, natura e anche lavoro. In testa alla classifica ultimamente è il Sudafrica, dove alcuni clienti in rientro da un safari nelle riserve dopo aver soggiornato a Cape Town sognano di tornare a vivere. Peccato che non ci siano voli diretti con l’Italia. La soluzione più breve è il volo Milano-Roma Addis Abeba e poi da lì Cape Town. E i prezzi sono alti/altissimi”.

Si parla anche delle Svalbard, “un arcipelago del Mar Glaciale Artico, che costituiscono la parte più settentrionale della Norvegia e le terre abitate più a Nord del pianeta. Il clima tipicamente artico, è chiamata la terra degli orsi. Il sole di mezzanotte in estate e la notte polare in inverno, le aurore boreali, gli orsi bianchi, le balene, le foche, la vicinanza di fiordi e ghiacciai attraggono sia i croceristi sia sempre più giovani che scelgono di studiare nell’insediamento accademico di Longyearbyen, il più a Nord del mondo”.

Per rimanere in Europa invece “c’è già una consistente comunità italiana in Irlanda, dove le grandi aziende internazionali hanno delocalizzato varie attività creando lavoro, specie per i giovani. Sono numerosi i ristoranti italiani, i guadagni sono alti e l’assistenza sociale è ottima. Non è però una scelta per pensionati perché il clima è rigido e le pensioni italiane non bastano”.