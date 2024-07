Contratto turismo,firmato l’accordo:200 euro in più

Copre tutto il turismo - dagli stabilimenti balneari agli hotel, alle agenzie di viaggi - l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale per i dipendenti delle aziende del settore siglata dalle associazioni del turismo Confesercenti con le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

L’ipotesi, siglata da Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping e Fiba, mantiene, dunque, l’impostazione di Contratto Unico - già confermata in occasione del rinnovo del 2018 - con una parte generale e tre specifiche dedicate a pubblici esercizi e stabilimenti balneari (rispettivamente rappresentati da Fiepet e Fiba Confesercenti), hotel e campeggi (Assohotel e Assocamping Confesercenti) e agenzie di viaggi (Assoviaggi Confesercenti).

Una risposta univoca al settore

“In questo modo - scrive la nota di Confesercenti - si dà a tutto il settore finalmente una risposta univoca, in linea con la necessità – più volte invocata - di razionalizzare il numero dei contratti collettivi, anche per arginare in modo più netto il fenomeno dei contratti pirata e del dumping contrattuale”.

Il nuovo contratto decorre dal 1°luglio 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2027. Previsto per tutti un aumento salariale di 200 euro, sul IV livello a regime, seppure con decorrenze e modalità diverse.

Dal welfare alla genitorialità

Tra le novità il rafforzamento del welfare contrattuale, in particolare l’Assistenza Sanitaria Integrativa, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, l’attenzione alle pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere e la tutela della genitorialità.

È stata inoltre prevista la costituzione di una commissione paritetica nazionale entro la fine del 2024 che affronti i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre sul fronte della conciliazione vita/lavoro sono stati riformulati i trattamenti spettanti ai genitori durante i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, con effetti positivi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.