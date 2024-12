Cortina potenzia il sistema Skybus

Cortina guarda alle prossime Olimpiadi e si prepara implementando già da questa stagione il suo servizio di collegamento bus con gli impianti di risalita.

“L’iniziativa mira a offrire un sistema di trasporto coordinato tra piste da sci e mezzi su gomma, in linea con le esigenze del territorio, con la domanda dei mercati sempre più internazionali e con una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Marco Zardini, presidente del consorzio di Impianti a Fune di Cortina, Auronzo-Misurina e San Vito di Cadore.

Il piano prevede nuovi collegamenti e il potenziamento delle linee esistenti, per rendere più semplice e sostenibile il raggiungimento del centro di Cortina, dei principali parcheggi di scambio e delle aree sciistiche di Faloria e Tofana. Dal 24 dicembre l’intera rete Skibus entrerà a pieno regime con passaggi più frequenti, fino a 15 minuti nelle ore di punta. Una delle novità della stagione è l’introduzione di un sistema di localizzazione dei bus in tempo reale tramite dei Qr-code presenti in tutte le fermate. I nuovi autobus saranno azzurri con l’icona del fiocco di neve e la scritta Skibus ben visibile sulle fiancate.