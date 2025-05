A sorpresa è Tirana la città più visitata dagli italiani tra il 2019 e il 2024, seguita da Parigi e Barcellona. Lo dice il Travel Trends Report del Mastercard Economics Institute che evidenzia l’andamento delle destinazioni preferite dagli italiani nei 5 anni compresi fra il 2019 e il 2024. La capitale albanese in un quinquennio è cresciuta del 124%, complice un aumento di voli diretti verso la destinazione con una crescita del traffico etnico in andata e ritorno.

Quarto posto per Sharm El Sheikh, seguita poi da Malaga, il cui interesse tra i nostri connazionali è aumentato del 68%. New York è, tra le principali 15 destinazioni scelte dai turisti nostrani, al nono posto, in crescita del 14%. La grande mela è anche la destinazione più lontana tra i principali viaggi scelti dagli italiani. Asia, Africa e Oceania compaiono dopo il ventesimo posto.

Le scelte in Italia

Per chi arriva nel nostro Paese, in costante ascesa c’è Milano, 15esima destinazioni al mondo per i turisti africani e brasiliani. Gli americani e i canadesi ma anche gli australiani preferiscono Roma.

A sorpresa sulla Capitale continua l’afflusso di argentini, per i quali il luogo della tomba di Papa Francesco è la quinta destinazione preferita. E se gli europei scelgono la Sardegna come dodicesima meta per le vacanze, gli arabi, pur se in aumento, mettono il Bel Paese oltre il quindicesimo posto nel mondo.