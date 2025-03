eDreams incassa il plauso degli investitori per la vendita parziale della partecipazione di Permira

eDreams ODIGEO incassa il supporto degli investitori, in seguito alla vendita parziale della partecipazione di Permira nella società.

Permira ha collocato con successo 7,4 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 7,55 euro, pari al 5,8% del capitale sociale dell’azienda.

“Siamo molto soddisfatti dell’eccezionale domanda e del forte supporto da parte degli investitori che condividono la nostra visione per il futuro di eDreams ODIGEO - commenta Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO -. Questa operazione amplia la nostra base azionaria, apre la strada a una maggiore liquidità delle nostre azioni e dimostra chiaramente la posizione dell’azienda, valida opportunità di investimento. L’entusiasmo del mercato è una testimonianza del valore che stiamo creando e della solidità della nostra strategia. Siamo profondamente grati a Permira per il supporto e la collaborazione degli ultimi quindici anni, durante i quali è stato un azionista eccezionale, contribuendo in modo significativo alla nostra trasformazione in un modello basato sugli abbonamenti.”

Per Benoît Vauchy, partner di Permira, “eDreams ODIGEO è un’azienda eccezionale con un significativo potenziale di crescita e un team di gestione di livello mondiale”. “Siamo orgogliosi - aggiunge - di aver supportato la società nella sua trasformazione in leader degli abbonamenti di viaggio e rimaniamo fiduciosi nel suo brillante futuro. Questa operazione riflette l’eccezionale performance di eDreams ODIGEO e il notevole valore che ha generato e continua a generare.”