Europcar, sicurezza e auto esclusive i trend 2026

Il cliente del noleggio auto chiede sempre più sicurezza, e cerca di coniugare piacere del viaggio e auto esclusive.

A tracciare il profilo del trend 2026 è Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy. “Sul fronte della sicurezza c’è sempre più propensione del cliente a voler viaggiare sereno, ad esempio chiedendo l’azzeramento della franchigia – dice -. Come Europcar stiamo rinnovando il parco macchine. Il cliente nel 2026, oltre a godere dei nostri servizi e dei nostri standard, potrà optare anche per il noleggio di tante ultime novità del mercato dell’auto”.

Molta attenzione anche verso il fronte dell’elettrico, con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste della clientela. Nel 2026 il gruppo potenzierà le iniziative sul canale diretto, con offerte a pacchetto con servizi accessori inclusi.