Fatturati in crescita per le aziende italiane nel 2025 e 2026. Lo dice il Cerved Industry Forecast, che evidenzia come il comparto dei servizi e il settore turistico saranno le aree più performanti dell’economia rispetto all’aumenti dei fatturati.

Cerved sottolinea come, malgrado il contesto geopolitico incerto, nel prossimo biennio le imprese italiane dovrebbero registrare un crescita nei fatturati, con un +1,2% per il 2025 e un +1,4% per il 2026. Restano però molte le incognite: i dazi Usa, le decisioni di politica monetaria e le tensioni internazionali potrebbero frenare la tendenza positiva.

In linea generale, nel considerare i vari comparti, le migliori performance riguardano l’informazione e comunicazione (+3,85% nel 2025 e +3,57% nel 2026, portando la crescita dal 2023 a +12,95%); i servizi non finanziari, in particolare turismo e ristorazione (+2,90% nel 2025 e +2,41% nel 2026). E ancora la chimica e farmaceutica (+6,58% nel periodo 2023-2026); le aziende agricole (+5,67%) e i beni di largo consumo (+5,12%).

In lieve ripresa distribuzione, logistica e trasporti, anche grazie alla crescita strutturale delle vendite online.

Tra i settori con gli andamenti migliori nello scenario emergono alcuni ambiti legati al turismo e alla ripresa dei viaggi, come l’ingresso in servizio di nuovi aeromobili (+28,79%), i trasporti aerei in generale (+25,78%) e quelli ferroviari (+21,92%).