FTI Touristik: Youtravel.com estende la politica di cancellazione a tutta l’estate

La banca letti Youtravel.com ha annunciato di aver esteso la politica di cancellazione fino alla fine di ottobre 2024.

La decisione offrirà ai partner più tempo per garantire soluzioni alternative, come riporta travelmole.com.

L’attività della piattaforma era stata interrotta all’inizio del mese scorso a causa del default del proprietario FTI Touristik.

In un primo momento Youtravel.com, che opera come società a sé stante, aveva confidato in una ripresa delle attività. L’ipotesi si era poi rivelata più complessa da attuare rispetto ai presupposti iniziali.