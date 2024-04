Fuel: prezzo in calo a marzo

Flessione per il prezzo del fuel a marzo. Nello scorso mese la media per tonnellata metrica si attesta a 849,71 dollari, contro gli 894,10 del mese precedente, pari a un -4,97%.

Dopo un leggero rialzo a metà mese, il costo ha continuato a scendere in tutta la seconda parte di marzo.

Per il quarto mese successivo, dunque, il prezzo si attesta sotto la barriera dei 900 dollari.

Rispetto al marzo dello scorso anno, tuttavia, si registra un lieve incremento, pari al +0,61% (5,15 dollari in più).

Per quanto riguarda il cambio medio del dollaro, come riporta una nota Fto, a marzo viene dichiarato dalla Bce pari a 1,08722 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento del 0,72% rispetto al mese precedente.