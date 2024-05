Fuori dai luoghi comuni, il Giappone secondo CartOrange

L’obiettivo è far vivere ai viaggiatori momenti unici tra storia, natura e tradizioni, con itinerari fuori dalle aree più battute dai turisti e suggerimenti per cogliere il meglio delle varie tappe. È così che gli esperti CartOrange propongono il Giappone, declinandolo in due viaggi individuali. Il primo è in modalità fly & drive, il secondo prevede invece una combinazione tra treno e auto.

Fra templi e vulcani

Il primo itinerario è dedicato alla regione di Tōhoku, terra affascinante a Nord-Est dell’isola di Honshū, rinomata per i vulcani, il territorio montuoso e lo sci. Tra le località toccate per scoprirne la meraviglia, la penisola selvaggia di Shimokita; Hiorosaki, con lo splendido castello circondato da 2600 ciliegi; il lago di Towada; il Monte Zao, con le sue spettacolari formazioni vulcaniche, le montagne sacre della zona di Dewa Sanzan; il magnifico tempio di Yamadera; Sendai, principale centro di tutto il Tōhoku, e Ouchijuku, antica cittadina postale. Gli spostamenti sono in auto per toccare le differenti località dell’itinerario. In agosto, poi, ospita alcuni dei festival più noti del Giappone e che meritano il viaggio.

Treno più auto

L’itinerario ‘Nel selvaggio Hokkaidō’ è invece stato pensato per chi vuole conoscere un aspetto completamente diverso del Giappone, privilegiando la parte naturalistica, ma scoprendo al tempo stesso i tre centri urbani più interessanti di quest’area: Sapporo, Hakodate e Otaru. Tra le tappe, anche due tra le più importanti località onsen dell’isola, Noboribtsu e Sōunkyō Onsen, per momenti di relax nippon-style. Gli spostamenti sono in treno e in auto a noleggio, per godersi l’itinerario con la massima libertà.