Gattinoni acquisisce Valtravel, storica agenzia della Valle d’Aosta

Gattinoni punta una bandierina sulla Valle d’Aosta. Il Gruppo di Franco Gattinoni ha acquisito la quota di maggioranza dell’agenzia Valtravel, storica realtà della regione, fondata e guidata da Remo Prodoti.

L’operazione, ha spiegato in un post pubblicato su Facebook il titolare dell’agenzia di viaggi, “segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo di grande prestigio”.

“Ho accolto questa opportunità con convinzione - ha continuato Prodoti -, riconoscendo nel Gruppo Gattinoni un partner solido, autorevole e in piena sintonia con i valori che hanno guidato Valtravel fin dalla sua nascita. Non si tratta soltanto di un’operazione industriale, ma di un progetto condiviso, orientato alla crescita e all’innovazione, capace di offrire ai nostri clienti un’offerta ancora più ampia e competitiva, senza rinunciare alla qualità e all’attenzione che da sempre ci contraddistinguono”.

Remo Prodoti ha assicurato che “continuerò a ricoprire il ruolo di titolare e a guidare Valtravel, garantendo piena continuità gestionale, strategica e operativa. Rimango alla direzione dell’azienda con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione di sempre, accompagnando il team e i nostri clienti in questa nuova fase di crescita e consolidamento. Questa scelta - ha rimarcato in conclusione - nasce dall’orgoglio per il percorso compiuto e dalla responsabilità verso il futuro di Valtravel, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti. Il fatto che un grande gruppo come Gattinoni abbia scelto Valtravel per sviluppare un progetto di lungo periodo rappresenta una conferma del lavoro svolto e una soddisfazione profonda, che considero uno dei risultati più importanti della mia storia professionale”