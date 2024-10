Gnv: al via da lunedì 14 le vendite per l’estate 2025

Si apriranno lunedì 14 ottobre le vendite di Gnv per l'estate 2025. L'annuncio arriva alla vigilia di TTG Travel Experience 2024 a coronamento di un ottobre ricco di novità. Per la summer 2025 Gnv conferma il deployment che la vedrà operare in Sardegna con quattro navi e 2 partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres e con partenze giornaliere sulla linea tra Civitavecchia e Olbia, e in Sicilia dove opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.



Forte del progetto di internazionalizzazione, Gnv è altresì presente in Spagna, nelle Baleari, in Marocco dove opera 6 linee da e per Italia, in Francia e in Tunisia. Infine, la Compagnia continuerà a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania con la linea Bari-Durazzo.

Gaia Guarino