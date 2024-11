Gruppo Volonline: ecco i nuovi tool per le agenzie

Vsim e The Planner. Sono queste le principali novità lanciate dal Gruppo Volonline sul fronte della tecnologia per supportare il lavoro delle agenzie di viaggi. Nel primo caso si tratta di un sito internet attraverso il quale gli agenti di viaggi possono acquistare traffico dati eSIM per mobile per i loro clienti, utilizzabile nella maggior parte delle destinazioni extra Cee.

Novità anche per Volonclick che ha messo in campo The Planner, uno strumento studiato per prenotare in modo semplice e intuitivo viaggi sempre più complessi come itinerari, fly&drive, soggiorni con spostamenti in più hotel.

“Vsim, sviluppato con lo stesso criterio sul quale ci stiamo basando per tutte le nostre business unit, è un servizio innovativo che va a favore della rete agenziale – sottolinea Luca Adami, cto e cmo del Gruppo -. Può rappresentare un valore aggiunto importante per il cliente, consente all’agenzia di avere una fonte di reddito aggiuntivo, ma soprattutto di posizionarsi come un’azienda all’avanguardia e attenta alle esigenze dei propri clienti”.

Infine, di recente Reisenplatz, il metasearch broker che fa parte del Gruppo, ha lanciato un nuovo tool che si interfaccia con algortimi di machine learning di AI e che permette la gestione di conferme immediate di soggiorni per i gruppi.