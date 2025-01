Sono 3mila le nuove unità acquisite da limehome in Europa nel 2024. Una cifra che da sola dà idea della rapida e forte crescita dell’operatore specializzato in serviced apartment completamente digitalizzati.

Diversi progetti in alcune delle principali città europee hanno fatto salire a quota 9.000 il numero totale di unità contrattualizzate. Un risultato reso possibile anche grazie al business basato sulle partnership, dal momento che i contratti stipulati con controparti ricorrenti, al secondo o terzo incarico con limehome, rappresentano circa il 50% della crescita complessiva.

Soluzioni flessibili, la risposta dell’Italia

A livello internazionale, il portafoglio di limehome comprende ora 150 città europee, con un significativo rafforzamento in Germania, Italia e in Spagna, oltre al debutto in Repubblica Ceca. “In Italia, ma non solo, stiamo osservando un incremento significativo della domanda di soluzioni gestite professionalmente ma flessibili e la risposta che abbiamo avuto a partire dal nostro ingresso nello Stivale è stata più che positiva - commenta Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion di limehome -. Grazie ai solidi ritorni che garantiamo ai proprietari delle strutture che gestiamo siamo sicuri di rappresentare un investimento estremamente competitivo nel panorama immobiliare attuale, tanto che alcune controparti sono già alla seconda operazione con noi”.

In Italia limehome conta oggi 6 strutture operative in 4 città, con altri 7 progetti che diventeranno realtà tra questo e il prossimo anno. Nel 2024 la società ha aggiunto nuove sedi a Roma, Firenze e Milano; nella maggior parte dei casi si tratta di progetti che sfruttano strutture preesistenti precedentemente destinate ad usi commerciali o turistici (ad esempio, ex uffici o alberghi) non più al passo con i tempi o abbandonate, dando loro nuova vita.