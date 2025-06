L’estate secondo eDreams: Barcellona la più amata dagli italiani

Barcellona, Parigi e Olbia. Si compone così il podio delle mete estive degli italiani secondo eDreams, che ha analizzato le prenotazioni dei nostri connazionali e degli stranieri in visita in talia per l’alta stagione. Secondo i dati le destinazioni di mare e le isole spopolano nella top ten, ad eccezione appunto di Barcellona e Parigi e anche Londra, al nono posto, seguita da Tenerife al decimo. Ibiza e Mykonos occupano la quarta e quinta postazione, seguite da Tirana, Catania settima e Lampedusa ottava.

Uno sguardo alle destinazioni più in crescita, poi, lascia spazio a Malaga, a Casablanca e a Sharm el Sheikh, sul podio delle mete per le quali si sta verificando il maggiore aumento rispetto al 2024. Le prenotazioni per Malaga stanno crescendo addirittura di 73 punti percentuali, quelle per Casablanca di 67 punti e quelle per Sharm di 65.

Alle vacanze non si rinuncia

Un italiano su tre, il 34%, ha prenotato una vacanza compresa tra i 7 e i 13 giorni, mentre il 13% ha deciso di regalarsi un viaggio che supera le due settimane. Chi, invece, ha meno tempo a disposizione non rinuncia comunque a partire: il 25% farà un viaggio di 3 o 4 giorni, il 18% riesce ad allungare il soggiorno fino a 5/6 giorni, mentre il 10% si accontenterà di una toccata e fuga di 48 ore. Oltre due terzi degli italiani, il 61%, hanno iniziato a organizzarsi con largo anticipo, pianificando il proprio itinerario con oltre tre mesi di anticipo.

Passando, invece, all’incoming, sono soprattutto francesi (28%) e spagnoli (19%) a scegliere l’Italia come meta estiva, seguiti dai tedeschi (17%). Tra le destinazioni preferite spiccano le grandi città d’arte come Roma, Napoli e Venezia, ma non mancano le località balneari come Olbia, Palermo e Catania.