La Regione Piemonte incontra Maavi: passo avanti nella lotta all’abusivismo

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato Maurizio Donadeo, responsabile regionale di Maavi, e Rosanna Stirone, responsabile nazionale del suo pool antiabusivismo.

Il confronto verteva sulla necessità di rinnovare e aggiornare la normativa regionale sul turismo, anche alla luce dell’attuale legislazione nazionale che recepisce le disposizioni europee.

L’incontro si inquadra nei lavori avviati insieme ai rappresentanti del comparto turistico per la cancellazione e la riformulazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 del 1988, che regolamentano le attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale. L’obiettivo comune è quello di consentire l’attività nel rispetto della normativa europea, e allo stesso tempo di contrastare forme di abusivismo - anche prevedendo sanzioni consistenti - per tutelare il lavoro e la professionalità degli operatori del settore e i diritti dei viaggiatori.

Al termine dell’incontro, Maavi ha espresso soddisfazione sul recepimento da parte della Regione delle istanze presentate a nome delle agenzie di viaggi.