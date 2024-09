Le novità di Noleggiare per agenzie e t.o.

Tariffazione dinamica commissionabile per le agenzie e tariffazione netta per il tour operator. Sono queste le due novità più interessanti di Noleggiare, player per il noleggio auto, riservate al comparto del turismo organizzato.

La società di noleggio porterà queste novità a TTG Travel Experience, momento chiave incontrare agenzie di viaggi e partner.

“Senza dubbio, tra le news più interessanti per le agenzie e per i tour operator possiamo anticipare sia la tariffazione dinamica, netta e commissionabile, sia la tariffazione netta per i t.o” dice Franco Tomasi, a.d. di Noleggiare, che tiene a porre l’accento anche su altri punti di rilievo. Fino alla fine dell’anno, così come per il prossimo, saranno lanciate diverse promozioni, senza dimenticare poi l’account management dedicato, vero e proprio punto di riferimento per le agenzie di viaggio.

“Abbiamo lavorato all’ampliamento della nostra flotta di auto con cambio manuale e automatico, per qualsiasi gruppo di vetture, convogliando gli sforzi anche (e soprattutto) sull’inserimento di auto ibride ed elettriche - prosegue Tomasi -. La nostra vocazione green prosegue lungo un percorso ampiamente tracciato già da anni. L’impegno nei confronti delle tematiche ambientali è uno dei cardini della nostra filosofia aziendale che risponde alle domande sempre crescenti dell’utenza”.

Il network di Noleggiare è in continua espansione, sia in termini di agenzie di viaggi partner, sia come presenza del brand in tutti i principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri città del BelPaese.

“L’area riservata alle agenzie di viaggi sul nostro sito viene continuamente implementata, così da renderla sempre più smart, trasparente e veloce. Sappiamo quanto questo strumento sia importante per le adv e, dunque, lavoriamo costantemente perché sia quanto più comoda e user-friendly possibile” conclude Tomasi.