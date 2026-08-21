McKinsey: per i giovani viaggi guidati da AI e social media

Sempre più guidati dalla tecnologia, alla ricerca dell'esperienza e sempre più intraprendenti. Sono le tendenze che stanno rivoluzionando le scelte di consumo, secondo l'analisi McKinsey, anche nel mondo del turismo dove ormai un giovane su 3 sotto i 30 anni sceglie il proprio viaggio seguendo social e intelligenza artificiale.

I social media stanno assumendo un'importanza crescente in ogni fase del percorso d'acquisto dei giovani della Gen Z (tra i 14 e i 29 anni). Il 28% di loro inoltre utilizza strumenti di AI generativa per fare acquisti, e il 60% legge regolarmente le panoramiche AI nei motori di ricerca.

Parallelamente tra il 2023 e il 2025, il mercato globale delle esperienze è cresciuto del 2,6%, mentre quello delle esperienze di viaggio veicolate da social e Ai, del 4,4%.