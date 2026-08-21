Croazia: arrivi e presenze in lieve aumento nel 2026

Arrivi e presenze in leggera crescita per la Croazia nei primi 7 mesi dell’anno. Con 12,4 milioni di turisti e quasi 60 milioni di presenze il Paese ha fatto registrare un incremento rispettivamente dell’1,1 e dello 0,5% sul 2025.

A determinare lo stallo è stata la stagnazione sul fronte dei mercati internazionali, che contano per circa il 75% del settore, risultati in calo dello 0,1%, mentre quello domestico è cresciuto di oltre 7 punti percentuali. A incidere sul risultato il calo di mercati fondamentali come Germania e Austria, mentre Slovenia e Repubblica Ceca risultano in controtendenza.

Per contrastare questa tendenza la Croazia ha subito messo a punto una nuova campagna mondiale, “Croatia – I Hear It’s Beautiful”, che vede protagonista l'attore John Malkovich e promuove la destinazione oltre la sua tradizionale immagine di spiaggia e sole, con una svolta umoristica.