Nodo di Roma, guasto risolto. Donnarumma, a.d. Gruppo Fs: “Imprevisto gestito con professionalità”

Guasto risolto sul nodo di Roma, anche se le ripercussioni sono destinate a durare ancora per molto tempo. La circolazione ferroviaria della Capitale, sospesa dalle 6,30 di questa mattina a causa di un guasto alla cabina elettrica che alimenta le stazioni di Termini e Tiburtina, è stata ripristinata alle 8,30. Tuttavia il guasto, descritto come raro, ha causato ritardi e cancellazioni che si stanno protraendo, coinvolgendo anche altri scali.

Stefano Antonio Donnarumma, a.d. del Gruppo FS Italiane, ha elogiato “la rapidità dell'intervento e la preparazione del personale”, sottolineando “l'importanza di gestire con professionalità imprevisti come questi”. Gianpiero Strisciuglio, a.d. di RFI, ha confermato che “le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento, escludendo però un attacco informatico”.

Entrambi i dirigenti hanno ribadito l’impegno a migliorare costantemente il servizio per garantire la mobilità. I disagi per i viaggiatori, soprattutto negli orari di punta, sono stati significativi, ma le squadre operative hanno lavorato per ridurre per quanto possibile l'impatto sui collegamenti regionali e a lunga percorrenza.