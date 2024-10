“L’espansione non si ferma” così spiega Laura Spatola, responsabile commerciale per l’Italia di Noleggiare. “Per quest’anno abbiamo novità molto importanti per i tour operator nostri clienti e le agenzie di viaggi sul lato tariffazione dinamica; rimangono sempre un’offerta personalizzata e un pricing competitivo, sia netto che dinamico, che commissionabile”.

Spatola sottolinea anche l’apertura di nuove agenzie sul territorio (Cagliari, Sassari, Parma e presto Sassuolo), mentre la flotta può contare su 12mila veicoli con un incremento della percentuale di veicoli ibridi, full hybrid e full electric.

“Per fornire un servizio migliore ai nostri clienti e consolidare il rapporto proponiamo l’affiancamento di un account manager, una figura di consulenza al passo con le dinamiche del settore, l’innovazione tecnologica, gli automatismi e la sostenibilità”.