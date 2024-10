Osservatorio PoliMi:il travel cresce,ma a ritmi diversi

Dopo l’exploit registrato lo scorso anno i valori si stanno assestando, con il comparto aereo a fare da traino, complice soprattutto l’aumento dei passeggeri Il mercato del travel continua la sua crescita, ma a ritmi diversi per ciascun settore e, soprattutto, senza lo slancio del recupero pre-pandemico che aveva caratterizzato i valori dello scorso anno. A confermarlo l’analisi dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano presentata ieri in fiera.

“Un punto di attenzione - dichiara Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation - riguarda i prezzi, che per l’ospitalità raggiungono livelli importanti, andando a penalizzare in particolare i flussi domestici. Un’inversione di tendenza si nota sull’eCommerce, che cresce ma in misura minore rispetto al passato sul ricettivo (rappresentando oggi il 56% del valore complessivo); cresce più del totale, invece, nei trasporti (dove arriva a valere circa il 70% del totale comparto)”.

