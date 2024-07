Regime Iva 74ter: la precisazione di Assoviaggi

Assoviaggi interviene sul regime Iva 74ter per segnalare che si tratta di un regime valido solo per adv e t.o.

Sul sito di Assoviaggi sono disponibili le informazioni relative alla corretta applicazione del regime Iva Ue del margine, in Italia l’art. 74ter del Dpr n. 633/1972, per le imprese del settore interessate.

“Non c’è nessuna sostanziale nuova interpretazione dell’Ade in merito al regime Iva 74ter – si legge in una nota diffusa dall’associazione -, ma solo una corretta applicazione dei principi fiscali comunitari-unionali: il regime Iva Ue del margine non vale per tutta la filiera turistica, ma solo per le imprese che in Italia si qualificano come agenzie di viaggi e turismo”.