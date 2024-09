Lavoratori del turismo in piazza per il rinnovo del contratto. Domani, martedì, alle 10 alle 12, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs Uil hanno indetto una protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato dalle imprese che aderiscono a Federturismo, Aica - Confindustria-

Come riporta rainews.it, la protesta iniziata a Cagliari il mese scorso si estende al resto dell’Isola.

Altre manifestazioni sono previste anche in altre parti d’Italia.