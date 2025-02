Sap Concur lancia Concur Travel per i viaggi aziendali

Si chiama Concur Travel la soluzione di Sap Concur per i viaggi aziendali che rende l’esperienza di prenotazione più intuitiva, automatizzata e sostenibile grazie a una piattaforma completamente rinnovata per semplificare la gestione, ottimizzare la conformità alle policy e incentivare opzioni di viaggio sostenibili.

La nuova piattaforma non è solo un semplice strumento di prenotazione, ma un ecosistema digitale pensato per ottimizzare efficienza, conformità e sostenibilità ambientale.

“Concur Travel è stato progettato per migliorare radicalmente l'esperienza di gestione dei viaggi aziendali: aumenta l'efficienza, incentiva l'uso dei canali aziendali e garantisce una piattaforma scalabile, pronta per le innovazioni future – spiega Andrea Piccinelli, head of Sap Concur Italy -. Essere il primo strumento di prenotazione a integrare calcoli delle emissioni conformi allo standard ISO 14083 significa fornire ai nostri clienti dati accurati per decisioni consapevoli. Grazie alla partnership con Thrust Carbon, guidiamo l’innovazione nei viaggi sostenibili e supportiamo le aziende nella transizione verso un nuovo paradigma normativo”.

Fra le caratteristiche del nuovo Concur Travel, un’esperienza utente completamente rinnovata. Il nuovo design introduce flussi di navigazione e prenotazione semplici e personalizzabili e la nuova interfaccia permette agli utenti di avere una visione chiara delle spese di viaggio

Inoltre, per la prima volta, i contenuti di Concur Travel sono uniformi su dispositivi mobile e desktop. Gli aggiornamenti includono descrizioni dettagliate delle tariffe, immagini degli alloggi e una visualizzazione interattiva delle mappe.

E ancora, l’integrazione con Concur Request permette di automatizzare le richieste e le approvazioni, monitorando la conformità alle policy di ogni prenotazione. Grazie a queste nuove funzionalità, i travel manager possono favorire l’uso di opzioni conformi alle policy aziendali e rispondere alle esigenze di flessibilità degli utenti.

Infine Concur Travel risponde all’esigenza di aumentare le scelte sostenibili per i viaggi aziendali integrando Thrust Carbon per visualizzare e scegliere le opzioni di viaggio in base alle emissioni di gas serra, offrendo dati preziosi ai manager per raggiungere gli obiettivi ESG dell’azienda.