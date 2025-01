Dopo una lunga esperienza nella promozione e comunicazione turistica, Interface Tourism annuncia il proprio ingresso ufficiale nel gruppo Hopscotch, con il nuovo nome di Hopscotch Tourism.

Hopscotch Tourism sfrutterà l’esperienza di Hopscotch Groupe in settori quali le pr, gli eventi e la comunicazione digitale, e in cambio porterà al gruppo la sua conoscenza dell’industria del turismo.

“Si tratta di un importante passo avanti per la nostra sede italiana - sottolinea Serena Valle, ceo Italia di Hopscotch Tourism -. Questo cambiamento ci permette di beneficiare della forza di un network consolidato, mantenendo al tempo stesso la nostra robusta identità locale”.

Con l’accesso a una rete di competenze multidisciplinari con gli altri team del gruppo Hopscotch, sarà possibile offrire ai clienti un approccio più integrato e orientato al risultato così da implementare campagne transnazionali, mantenendo un concreto radicamento locale per ogni mercato di riferimento. “L’integrazione con i colleghi europei non solo garantisce ai nostri clienti maggiore visibilità internazionale, ma ci consente anche di condividere best practice, risorse e strumenti utili a creare strategie di comunicazione su misura”.

Attualmente però, l’obiettivo principale per il mercato italiano rimane quello di rafforzare la leadership nella promozione di destinazioni e brand turistici attraverso progetti innovativi, creativi e misurabili. “Intendiamo ampliare il nostro portfolio clienti, lavorando con nuove destinazioni e operatori turistici che condividano i nostri valori di sostenibilità e autenticità”.