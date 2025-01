Travel Ledger integra i servizi bancari Revolut per il travel

Novità in casa Travel Ledger, che ha annunciato una nuova integrazione con Revolut. Questa integrazione unisce le capacità specifiche di Travel Ledger per la distribuzione, rendicontazione e pagamenti b2b, con i conti aziendali di Revolut Bank, consentendo alle aziende del settore di sfruttare i servizi bancari avanzati di Revolut e allo stesso tempo regolare automaticamente i pagamenti con i partner direttamente tramite la piattaforma Travel Ledger.

Grazie a questa integrazione diretta via Api, i clienti di Travel Ledger possono ora utilizzare i loro Conti Revolut Business per svolgere tutte le principali attività bancarie aziendali, tra cui la raccolta di pagamenti dai clienti, l'accesso ai servizi per i commercianti e lo scambio di valuta estera a tassi competitivi, mentre regolano i pagamenti con i fornitori tramite Travel Ledger. Questo elimina la necessità di finanziare e monitorare conti separati, semplificando i flussi di lavoro per le aziende del settore travel.

Fra i vantaggi dell’integrazione, la gestione unificata che consente ai clienti di gestire tutte le attività finanziarie da un unico conto Revolut Business, sfruttando al contempo l’automazione di Travel Ledger per tutti i tipi di transazioni B2B effettuate. Inoltre, gli utenti possono configurare più “sottoconti” Revolut, in varie valute, per transazioni con qualsiasi acquirente o venditore, anche se questi non utilizzano Revolut, a condizione che abbiano una soluzione bancaria compatibile con TL Pay. Infine, la facilità di attivazione: le aziende del settore travel in tutta Europa possono collegare i loro conti Revolut Business esistenti o aprirne facilmente uno nuovo direttamente dalla piattaforma Travel Ledger.