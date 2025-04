Diciottesima convention per TravelBuy, che ha riunito 180 agenzie di viaggi a Malta per un momento di condivisione e formazione. La scelta di Malta è stata frutto dell’importante partnership stretta con Malta Tourism Authority VisitMalta. Partner dell’evento Msc Crociere, Explora Journeys, Avis Group, Dream Travel, Europ Assistance, Kappa Viaggi, ParkinGo, Veratour, Traghetti Gds.

La convention si è aperta con una cena esclusiva presso il Casino Maltese, il club fondato negli anni ‘50 dell’Ottocento nel centro di Valletta. Il giorno seguente gli agenti presenti, divisi in gruppi, hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino le bellezze paesaggistiche di Malta nel corso di tre escursioni formative. A svelarsi, nell’area settentrionale dell’arcipelago, sono stati Golden Bay, Popeye Village e Mdina, l’antica capitale di Malta. A Sud di Malta, gli agenti hanno potuto passeggiare tra i vicoli di Birgu, ammirare i Templi di Hagar Qim e Mnajdra, Patrimonio Unesco, e concludere l’escursione a Marsaxlokk, tipico villaggio di pescatori. Un terzo gruppo, invece, è stato coinvolto in un tour tra le strade di Valletta.

A seguire, consueto meeting aziendale del network romano alla presenza di Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport che ha presentato l’evento. A fare da padroni di casa Alfredo Vassalluzzo, founder di Travelbuy Italia, che si è detto “entusiasta per l’accoglienza ricevuta a Malta, esempio di affetto che va oltre i rapporti di business” ed Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority, che ha accolto sul palco Carlo Micallef, ceo dell’ente.

“La nostra partnership con TravelBuy – ha commentato Ester Tamasi - ci ha permesso di collaborare con un network di agenzie capillare e professionale. Aver portato la convention a Malta ha rappresentato un’opportunità per rivelare il vero volto della nostra destinazione. Le tre escursioni organizzate hanno permesso agli agenti di vivere in prima persona ciò che racconteranno ai loro clienti; non semplici descrizioni di luoghi, ma testimonianze di esperienze dirette che hanno permesso di comprendere meglio la logistica delle zone coinvolte e la facilità di raggiungimento delle stesse. Malta sta attraversando una profonda metamorfosi come prodotto turistico. Oggi la destinazione è simbolo di un ecosistema complesso che abbraccia cultura, gastronomia e natura. Il potenziale di crescita del turismo maltese risiede proprio nella sua capacità di diversificare l’offerta secondo linee strategiche precise: destagionalizzazione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e sviluppo di nicchie specializzate come il turismo attivo e quello esperienziale. In questo processo di evoluzione, partner come TravelBuy rappresentano non semplici canali distributivi, ma veri e propri co-creatori di valore, che ci aiutano a plasmare la narrativa contemporanea di Malta come destinazione d’eccellenza nel Mediterraneo”.

A prendere parola nel corso dell’evento, Fabio Candiani, direttore vendite e network Italia di Msc Crociere e Diego Lucidi, sales account di Msc Crociere, i quali hanno sottolineato la continua crescita della compagnia e l’innovazione di Malta come destinazione crocieristica per l’efficiente elettrificazione dell’area portuale.

Presenti, in qualità di speaker, anche Anna Maria Alessandrini, business relationship lead sales di Explora Journeys, che ha presentato in esclusiva le principali novità del gruppo, e Alessandra Tinti, leisure & partnership account manager presso Avis Group.

Il meeting si è chiuso con le tradizionali premiazioni delle agenzie distintesi per i risultati nel corso del 2024. A ricevere il premio più ambito, quello di miglior agenzia d’Italia del gruppo Travelbuy, la Filiale di Bari3, guidata da Biagio Lops.