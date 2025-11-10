Tripadvisor cambia rotta: focus sulle esperienze e tagli al personale

Tempo di cambiamenti in casa Tripadvisor. A fronte di un incremento del business legato alla vendita di esperienze, l’azienda starebbe pensando di rivedere la propria strategia, per orientare il suo modello di business sullo sviluppo di questo segmento.

Come riporta TravelWeekly, Tripadvisor starebbe ripensando anche la struttura aziendale, riunendo in un unico team sia chi opera per Viator - la piattaforma di prenotazione di tour e attività - sia chi storicamente opera per la piattaforma di recensioni.

Un’operazione che comporterà dei tagli alla forza lavoro. Tripadvisor prevede, infatti, di ridurre il personale del 20%, per una riduzione complessiva dei costi di 85 milioni di dollari.

Parallelamente, Tripadvisor sta investendo sull’AI e prevede di sfruttare i suoi dati per creare prodotti sempre più personalizzati.