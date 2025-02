Un viaggio nel mondo dell’innovazione, per approfondire la posizione dei player di mercato e indagare sulle loro strategie e su come si stanno attrezzando per utilizzare al meglio i nuovi strumenti a loro disposizione. Esce lunedì TTG Innovation, il nuovo magazine il cui obiettivo è raccontare in che modo il travel affronta le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

A partire dai vettori, che non vogliono perdere l’opportunità di una tecnologia al servizio delle politiche sostenibili, per poi approdare nel mondo delle agenzie che, pur accogliendo con favore le novità, non intendono mettere in secondo piano il rapporto ‘fisico’ con la clientela.

Intanto i tour operator piegano l’innovazione all’esigenza di personalizzare sempre di più le proposte, che virano con decisione sul viaggio esperienziale. Esperienze in primo piano anche per gli aeroporti, che si attrezzano per riempire di servizi, ‘coccole’ e momenti inaspettati il tempo di attesa tra un volo e l’altro.

L’IA entra, inoltre, nel mondo della ricettività alberghiera, un settore ai primi passi nella scoperta delle sue enormi potenzialità ma che, intanto, adegua gli strumenti tecnologici alle esigenze della clientela. Anche le città italiane si stanno attrezzando per offrire ai visitatori tool di ultima generazione, utili soprattutto per combattere l’overtourism, mentre la rivoluzione digitale riguarda anche i documenti di viaggio, che abbandonano la dimensione fisica per approdare sullo smartphone.

TTG Innovation sarà in distribuzione da lunedì e sfogliabile sulla digital edition.