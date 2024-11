TUI Musement, dieci mete imperdibili per le esperienze

Phuket, New York e Madeira, in Portogallo. Questo il podio delle destinazioni perfette da visitare nelle vacanze di fine anno in base alla classifica stilata da TUI Musement prendendo in esame le valutazioni dei viaggiatori.

L’isola più grande della Thailandia ha ottenuto un punteggio medio dell’8,6 grazie alla qualità delle sue esperienze, tra cui le escursioni in motoscafo alle Phi Phi Island, i tour del centro storico di Phuket e le visite alla statua del Grande Buddha. Dopo la classica New York e Madeira, che offre diverse attività all’aria aperta grazie alle sue temperature miti anche in inverno, la classifica vede altre due mete tailandesi: Krabi, con i suoi safari nella giungla e il relax nelle sorgenti termali, e Khao Lak, la famosa James Bond Island.

Numerose anche le attività possibili in inverno a Sal, a Capo Verde, tra cui i tour dell’isola, le escursioni in buggy e i corsi di zip-line.

Gli altri posti della classifica sono occupati da ben tre mete spagnole - Costa del Sol, Fuerteventura e Lanzarote - e da Yllas, in Finlandia, la destinazione lappone ideale per chi cerca un bianco Natale all’insegna della soft adventure tra gite in slitta e safari notturni a caccia dell’aurora boreale.