Una polizza salva coincidenze, per tutelare agenzie e viaggiatori dalle insidie del traffico aereo. Questa la novità che lancia I4T. La compagnia assicurativa lancia I4Connection, una copertura che interviene in caso di perdita di una connessione aerea.

“I4Connection - spiega in una nota Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T - nasce per offrire un supporto fattivo ai sempre più numerosi agenti di viaggi che, per rispondere alla domanda di flessibilità dei loro clienti, ricorrono a piani volo complessi e personalizzati, realizzati combinando tratte separate operate da vettori diversi, spesso low-cost. In questi casi, le compagnie intervengono solo sulla singola tratta e l’onere della riprotezione dell’itinerario completo ricade sull’organizzatore”,

Come funziona

La polizza garantisce il rimborso - entro un massimale di 1.000 euro a persona - dei costi necessari per l’acquisto di un titolo di viaggio alternativo per proseguire l’itinerario o rientrare all’aeroporto di partenza.

Previsto anche il rimborso di eventuali pernottamenti, escursioni e altri servizi turistici prenotati e non utilizzati a causa della perdita della connessione.

Se la mancata coincidenza, infine, comporta la rinuncia ad un pacchetto di viaggio organizzato da un tour operator, I4Connection garantisce il rimborso del 50% delle penali di annullamento.

La copertura è valida anche nel caso di connessioni tra voli operati da vettori diversi, low-cost inclusi, e comprende una specifica estensione per i voli in coincidenza con l’imbarco per crociere marittime.

“Dopo il successo di I4Flight - conclude Garrone - I4Connection è una nuova pietra miliare della nostra storia, che ci vede da oltre 20 anni al servizio delle agenzie”.