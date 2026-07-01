Visa Infinite: la soluzione per i clienti affluent diventa flessibile

Visa ha presentato l’evoluzione della piattaforma Visa Infinite, la soluzione dedicata alla clientela affluent.

“Sebbene le funzionalità di pagamento fondamentali – come l’accettazione globale, l’utilizzo in più valute e la certezza che le transazioni vadano a buon fine – restino imprescindibili, la differenziazione è oggi determinata dalla capacità dei servizi premium di adattarsi nel tempo e continuare a risultare rilevanti man mano che la vita dei clienti cambia”, spiega l’azienda in una nota.

La nuova versione prevede innanzitutto un brand Visa Infinite rinnovato, ‘Infinitely More’, che riflette lo stile di vita del target. E ancora, un’architettura di prodotto flessibile, “che consente agli issuer di rivolgersi a clienti che vanno dal segmento mass affluent fino agli ultra-high-net-worth all’interno di un unico framework”. Tra le novità anche l’introduzione di un concierge di nuova generazione abilitato dall’AI, capace di agire per conto del titolare della carta “proponendo esperienze rilevanti, formulando raccomandazioni e gestendo l’esecuzione dei servizi senza richiedere un’attivazione manuale”. Il concierge infatti più che proporre un elenco di vantaggi, analizza il contesto e agisce di conseguenza.

La nuova versione prevede inoltre, precisa ancora la nota, “un ecosistema di partner ampliato, che riunisce Visa, issuer e importanti brand dei settori travel, lifestyle e commerce per offrire esperienze coerenti a livello globale, rilevanti a livello locale e costantemente aggiornate”.