Legend of the Seas apre per Royal Caribbean una nuova fase di prodotto e di presidio europeo. La terza unità della classe Icon è stata inaugurata il 29 giugno da Malaga e dal 4 luglio entrerà nella programmazione regolare nel Mediterraneo occidentale. La nave porta in Europa il formato più evoluto della compagnia: oltre 250mila tonnellate di stazza, 365 metri di lunghezza, quasi 7.600 ospiti e circa 2.350 membri di equipaggio.

A bordo l’offerta si articola in otto quartieri tematici, oltre 40 tra ristoranti, bar e lounge, sette piscine e dieci idromassaggio. Tra gli elementi distintivi spiccano Category 6, il più grande parco acquatico mai realizzato in mare, l’AquaDome per gli show immersivi, Central Park con oltre 30mila piante vive e Surfside, il quartiere dedicato alle famiglie. A questi si aggiungono Royal Railway e America’s Got Talent Live.

“Tradizione, evoluzione e rivoluzione guidano ogni scelta. Ciò che conta davvero è capire cosa pensano i clienti – dice Michael Bayley, presidente e ceo Royal Caribbean International -. Anche il nome nasce dal dialogo con gli ospiti. Legend richiama la nave originale del 1995 e si inserisce nella famiglia Icon con una parola capace di evocare grandezza e memoria.”

Per il trade, Legend of the Seas nel Mediterraneo consolida un prodotto premium di fascia premium.

Lo sviluppo non si ferma. Jason Liberty, presidente e ceo Royal Caribbean Group, guarda ai prossimi cinque anni come a una fase di espansione. “Abbiamo una straordinaria macchina dei sogni che lavora continuamente su tutti i nostri brand e su tutte le nostre destinazioni”. Il gruppo investe sulla Icon Class, prepara la Discovery Class, costruita in Europa, e lavora già al dopo Icon. “Il sogno e la progettazione di una nave iniziano sei o sette anni prima che prenda realmente vita” spiega.

Per la Discovery Class, Bayley indica una vocazione più flessibile: “Sarà progettata per operare in Asia, in Alaska e lungo gli itinerari europei”. La prima unità è prevista nel 2029. Per il trade, Legend of the Seas nel Mediterraneo consolida un prodotto premium di fascia premium.