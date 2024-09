Prende il via con la tappa di Brescia prevista per oggi il tour per l’Italia di Welcome Travel Group insieme a numerosi partner del comparto per incontrare le agenzie del network. Per i ‘Meet for Travel’ sono previsti in totale otto incontri che vedranno la presenza di compagnie aeree, enti del turismo e fornitori di servizi oltre ad Alpitour World e Costa Crociere.

Dopo la prima tappa il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre.

“Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -. I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le agenzie e i partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera direzione network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le agenzie partecipanti”.