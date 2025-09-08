Wttc, Julia Simpson lascia temporaneamente l’incarico di ceo: non sarà al Summit di Roma

Improvviso cambio di guardia al vertice al Wttc alle porte del Global Summit di Roma. Julia Simpson si appresta, infatti, a lasciare temporaneamente l’incarico di ceo per problemi di salute. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dal World Travel & Tourism Council.

Simpson, riporta traveldailynews.com, non sarà perciò presente al Summit che si svolgerà nella Capitale dal 28 al 30 settembre.

A prendere le redini al suo posto sarà Gloria Guevara, che assumerà ad interim l’incarico di ceo. Guevara ha già ricoperto in passato il ruolo di presidente e ceo del Wttc e la scorsa estate era tra i nomi in lizza per la guida dell’Un Tourism.

Greg O’Hara, presidente della Wttc ha commentato: “Vorrei inviare a Julia i miei migliori auguri per il suo rapido recupero e vorrei anche ringraziare Gloria per essere intervenuta in un momento così cruciale. Sono sicuro che Gloria guiderà il Global Summit verso un grande successo”.