Zilio, Primarete,festeggia 30 anni“Uniti si vince”

“Dobbiamo essere uniti e forti, lottare per la professionalità e per la filiera, aggiornarci sempre e credere nel nostro lavoro”. È una ricarica di energia quella di Ivano Zilio, che ha chiamato a raccolta i suoi 250 agenti di viaggi, ospitandoli al Galzignano Resort per il ‘Prima Summit’, “non una convention ma un evento dedicato ai manager e agli agenti di viaggi che ci hanno fatto crescere, portando risultati importanti in questi 30 anni”, evidenzia il presidente di Primarete Network.

Il momento è propizio, con un trend vendite positivo, anzi con una caratteristica nuova: “Stiamo già ricevendo prenotazioni per il 2025 - svela Zilio -, quindi in forte anticipo. Un fenomeno mai riscontrato prima d’ora”. L’evento come occasione anche per impartire linee guida per il futuro, con lo sguardo fortemente rivolto alle nuove generazioni.

“È fondamentale tenere coesa ed efficiente la forza distributiva mettendola nelle condizioni di funzionare al meglio - ribadisce il presidente di Primarete -, così come è importante che non ci sia mai la percezione che il comparto agenziale stia sparendo, che non sia più attrattivo. Per questo occorre convincere i giovani, far capire che noi siamo attrattivi, che sappiamo usare molto e bene la tecnologia, che questa professione è perfetta per loro”.