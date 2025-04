Si trova a Cortina d’Ampezzo il primo hotel a marchio Emblems Collection in Italia. La struttura, la cui inaugurazione è attesa per la fine del 2026, porta la firma di Accor, Invel Real Estate e Prodea Investments e, come sottolinea Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery e Emblems, “incarna alla perfezione l’essenza di Emblems Collection: un’ospitalità raffinata ed esclusiva, dove lusso e intimità si intrecciano armoniosamente. Nel cuore delle Dolomiti questa nuova destinazione unisce con maestria natura e raffinatezza, emozione ed esperienza”.

La storia dell’Hotel Bellevue Cortina D’Ampezzo, Emblems Collections risale alla fine del XIX secolo. Progettato dallo studio di architettura italiano pconp, il restyling dell’edificio coniuga il tradizionale fascino alpino con un’estetica contemporanea. Gli interni, curati dallo studio Tihany Design, sono un invito a riconnettersi con la natura e ogni ambiente della struttura si caratterizza per i materiali pregiati e i pezzi di artigianato locale.

Lo sviluppo del brand

“Cortina d’Ampezzo - aggiunge Paul Rosenberg, vicepresidente regionale per lo sviluppo dei marchi di lusso in Francia, Europa meridionale e Nord Africa - è la cornice perfetta per il debutto italiano di Emblems Collection, un’icona di patrimonio, prestigio e bellezza naturale. Più di un semplice hotel di lusso, questo progetto ridefinisce l’ospitalità alpina, offrendo un’esperienza senza precedenti in una delle destinazioni montane più esclusive d’Europa. Con due proprietà Emblems già in sviluppo in Europa meridionale e nuove collaborazioni in fase di negoziazione avanzata, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per la regione”.

La struttura disporrà di 80 camere di lusso, di cui 27 suite con vista sulle montagne. Il benessere sarà al centro dell’esperienza, con una Spa di 500 mq; il centro wellness ospiterà anche una piscina interna ed esterna. L’offerta food & beverage si propone di unire nei piatti influenze sia locali che internazionali, puntando a diventare il nuovo punto di riferimento a Cortina. La Terrazza Bellevue offrirà, inoltre, scenari culinari creativi che seguiranno il ritmo delle stagioni, mentre la sala da pranzo principale sarà il cuore pulsante della convivialità.

Sul fronte della sostenibilità, infine, il progetto dell’Hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo integrerà soluzioni ad alta efficienza energetica, rispondendo ai Luxury & Lifestyle Sustainability Standards del gruppo.